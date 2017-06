Wszystkie skontrolowane do tej pory budynki nie spełniły standardów ochrony przeciwpożarowej - poinformowały władze.

60 wieżowców, o których powiadomił w niedzielę rząd, znajduje się w 25 różnych regionach Wielkiej Brytanii, w tym m.in. w miastach Portsmouth, Sunderland, Norwich, Doncaster, Plymouth, Manchester i w kilku dzielnicach Londynu.

W sobotę rząd informował o 27 wieżowcach niespełniających wymogów bezpieczeństwa.

Po tragedii, do której doszło 14 czerwca w stolicy Wielkiej Brytanii, kiedy w pożarze wieżowca Grenfell Tower zginęło co najmniej 79 osób, brytyjskie władze zamierzają skontrolować stan ochrony przeciwpożarowej ok. 600 wieżowców.

W piątek wieczorem kilka bloków, w których znajduje się 800 mieszkań, zostało ewakuowanych przez władze dzielnicy Camden w północnym Londynie po stwierdzeniu poważnych niedociągnięć w ochronie przeciwpożarowej.