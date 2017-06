Organizatorem festiwalu jest Opera i Filharmonia Podlaska. Halfway to projekt, który ma ukazać różnorodne oblicze muzyki folkowej, alternatywnej i songwriterskiej. W tym roku na festiwal przyjedzie 13 zespołów i solistów. "Będzie to wielkie święto muzyki alternatywnej" - mówili organizatorzy zapraszając na festiwal.

Hasłem tegorocznej imprezy są "Kobiety" i to one są headlinerkami lub są w składzie występujących zespołów. Ma to być sposób na walkę ze stereotypem, że headlinerami na festiwalach są przede wszystkim mężczyźni.

Festiwal rozpoczął się w piątek wieczorem otwarciem wystawy fotografii Igi Drobisz "About her", na której prezentowane są portrety wykonane przez fotografkę publikującą w takich magazynach jak "Rolling Stones", "Elle" czy "Wysokie Obcasy".

Do późnych godzin wieczornych w piątek na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej będą odbywać się też koncerty. Zagra m.in. białostocki zespół Starsabout. Będzie można też posłuchać Christine Owman, która "balansuje pomiędzy mrocznymi, psychodelicznymi brzmieniami a subtelną i marzycielską muzyką".

Natomiast w sobotę i w niedzielę koncerty odbywać się będą w amfiteatrze opery. Wystąpi m.in. Angel Olsen ze Stanów Zjednoczonych, która po raz pierwszy zagra w Polsce. Jak piszą o niej, to jedna z najważniejszych artystek nurtu alternatywnego i songwriterskiego. Jej ostatnia płyta "My Woman" została dobrze przyjęta przez krytykę i znalazła się bardzo wysoko niemal we wszystkich podsumowaniach 2016 roku.

Będzie można posłuchać też Juany Moliny - argentyńskiej artystki, która porzuciła aktorstwo i zajęła się muzyką. Jak piszą o niej organizatorzy, uznawana jest w Argentynie i Stanach Zjednoczonych za jedną z najważniejszych postaci muzyki alternatywnej z Ameryki Południowej.

Wystąpi również debiutująca polska artystka Agata Karczewska oraz islandzki kobiecy duet East Of My Youth.

Oprócz koncertów, w ramach imprez towarzyszących, odbędą się dyskusje m.in. o kobietach w muzycznej branży. Natomiast w niedzielny poranek organizatorzy zapraszają na targ śniadaniowo-rękodzielniczy "Śniadanie na trawie" organizowany we współpracy z grupą Dziew/czyny, na którym ze straganami rozstawi się blisko 40 wystawców z regionu.

Organizacja Halfway Festival stanęła pod koniec ubiegłego roku pod znakiem zapytania po tym, jak radni Białegostoku odmówili dofinansowania festiwalu z miejskiego budżetu. Jednak władze województwa, pod które podlega opera, zdecydowały, że impreza się odbędzie.

Koszt festiwalu ok. 400 tys. zł - informował wcześniej Damian Tanajewski. Pieniądze mają pochodzić z budżetu opery - dotacji podmiotowej z ministerstwa kultury oraz przychodów własnych instytucji. (PAP)