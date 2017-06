Wcześniej na prośbę prezesa PiS marszałek ogłosił pięć minut przerwy w czwartkowych obradach, w trakcie głosowań nad projektem. Przedtem Paweł Suski (PO) zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego o poparcie poprawek do projektu.

W trakcie głosowań nad poprawkami zgłoszonymi przez PO Paweł Suski (PO) zwrócił się do prezesa PiS słowami: "panie prezesie, ma pan kota; to stwarza wrażenie, że lubi pan zwierzęta; chcę poprosić, by zagłosować nad poprawką". W reakcji lider PiS poprosił przerwę dla klubu Prawa i Sprawiedliwości.