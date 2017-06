Jak poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prokurator Ewa Bialik, ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Według nieoficjalnych informacji PAP ekshumację przeprowadzono na jednym z cmentarzy w woj. małopolskim.

To już piąta ekshumacja przeprowadzona w czerwcu, do końca miesiąca, przed przerwą letnią, zaplanowano jeszcze jedną.

Na początku kwietnia ubiegłego roku śledztwo smoleńskie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej przejęła Prokuratura Krajowa. Już w czerwcu prokuratorzy poinformowali, że konieczne jest przeprowadzenie ekshumacji 83 ofiar katastrofy (wcześniej, w latach 2011-12, przeprowadzono dziewięć ekshumacji, cztery osoby zostały skremowane). Decyzję tę uzasadniano zarówno błędami w rosyjskiej dokumentacji medycznej i brakiem dokumentacji fotograficznej, jak i tym, że Rosja nie zgodziła się na przesłuchanie rosyjskich biegłych, którzy na miejscu przeprowadzali sekcję zwłok.

Ekshumacje rozpoczęły się w połowie listopada 2016 r. Pierwszych ekshumowano Lecha i Marię Kaczyńskich. Do końca grudnia ubiegłego roku ekshumowano w sumie 11 osób. Po dwóch miesiącach przerwy, w marcu 2017 roku, ruszył kolejny etap ekshumacji. Od marca do czwartku ekshumowano kolejnych 20 osób. Do końca roku ma zostać przeprowadzonych jeszcze 26 ekshumacji. W 2018 roku kolejnych 26. Zespół prokuratorów nie planuje ekshumacji osób, które były już ekshumowane przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w latach 2011-2012.

Prokuratura Krajowa nie ujawnia szczegółów dot. ekshumacji. Na początku czerwca poinformowała, że jak dotąd stwierdzono dwie zamiany ciał i nieprawidłowości w dziewięciu trumnach. Szczątki dwóch innych ofiar katastrofy znaleziono m.in. w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jedno ze śledztw, prowadzonych przez zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej, dotyczy nieprzeprowadzenia sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Na 5 lipca, na przesłuchanie w charakterze świadka został wezwany przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk. W tej sprawie przesłuchanych zostało już kilkudziesięciu świadków, m.in. były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i była premier, była minister zdrowia Ewa Kopacz, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i były naczelny prokurator wojskowy Krzysztof Parulski. Przesłuchiwany ma być b. prokurator generalny Andrzej Seremet.