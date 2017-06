Poseł PO Borys Budka, minister sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz zapewnił, że stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie przyjmowania przez Polskę uchodźców pozostaje niezmienne - partia jest za ich przyjmowaniem na warunkach wynegocjowanych przez rząd Ewy Kopacz. Zdaniem Budki, jeżeli opinia publiczna mogła mieć wrażenie, że PO nie chce przyjmowania uchodźców, to jest to wina "błędów komunikacyjnych".

"To rząd Ewy Kopacz wynegocjował dobre warunki w UE dotyczące tej pomocy humanitarnej, jaką jest przyjmowanie uchodźców. Jesteśmy odpowiedzialnym ugrupowaniem, które zapewniło następcom możliwość realizacji dobrych zobowiązań, ale niestety PiS potrafi mylić, zupełnie demagogicznie manipulując opinią publiczną, uchodźców nielegalnych i migrantów. I przez to opinia publiczna każdego dnia otrzymuje informacje fałszywe, dotyczące tego, jakoby na granicach groziła nam wielka katastrofa, bo muzułmańscy nielegalni imigranci chcą przypłynąć, przyjechać do Polski, a tylko pan Mariusz Błaszczak i pan Jarosław Zieliński własną piersią tę granice ochraniają" - mówił Budka.

Ja powiedział poseł PO, negocjując warunki, na jakich Polska ma przyjmować uchodźców, rząd Ewy Kopacz pamiętał, że "Polacy boją się napływu nielegalnych emigrantów, boją się tego, że wśród osób, które przybywają do Polski mogą znaleźć się osoby, które będą zagrażać bezpieczeństwu i stąd wynegocjowaliśmy bardzo dobre warunki. (...) Zapewniliśmy możliwość weryfikacji osób, które przyjeżdżają do Polski właśnie po to, by z jednej strony pomagać osobom potrzebującym, ale z drugiej strony dbać o bezpieczeństwo Polaków" - dodał.

W połowie maja br. Grzegorz Schetyna pytany przez TVP Info, czy jest za przyjęciem uchodźców do Polski odpowiedział: "Nie, jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski". Dopytywany, czy jest to oficjalne stanowisko Platformy, że nie przyjmujemy uchodźców, lider PO odparł: "tak, tak, Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców". (PAP)