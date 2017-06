"Prezydent powiedział, że wygłosi oświadczenie na ten temat. Spodziewam się, że będzie to w tym tygodniu" - powiedział Spicer, nie odpowiadając na pytanie dziennikarzy.

Prezydent zwolnił Comeya w maju i, jak powiedział były szef FBI zeznając przed komisją Senatu USA ds. wywiadu, zrobił to ze względu na to, jak nadzorował on śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w wybory w USA w 2016 roku oraz ewentualnej współpracy sztabu wyborczego Trumpa i ludzi z jego otoczenia z przedstawicielami rosyjskich władz.

Po dymisji szefa FBI Trump napisał na Twitterze, że zanim Comey zacznie rozmawiać z prasą, powinien "mieć nadzieję, że nie ma nagrań z ich rozmów".

Comey powiedział komisji senackiej: "Mam nadzieję, że te taśmy istnieją". Dodał, że chciałby, aby Trump je upublicznił.

Jak dotąd Biały Dom nie potwierdzał ani nie zaprzeczał, że istnieją nagrania z rozmów Trumpa z Comeyem. (PAP)

fit/ mc/