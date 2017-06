Tychy: Otwarto centrum opieki dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci

Sala doświadczania świata, ogród sensoryczny, pokoje pachnące miętą czy czekoladą oraz wolontariusze chętni do zabawy i pomocy – to wszystko czeka na dzieci w centrum opieki dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci "Świetlikowo", otwartym we wtorek w Tychach.