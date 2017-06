USA: Mattis staje się jednym z najbardziej wpływowych szefów Pentagonu

James Mattis staje się jednym z najbardziej wpływowych szefów Pentagonu w najnowszej historii USA i jednym z najważniejszych ministrów w gabinecie Donalda Trumpa; ma też niemal nieograniczony dostęp do prezydenta - pisze we wtorek dziennik "The Hill".