Budżet włosko-rosyjskiej koprodukcji filmowej wyniesie 780 mln rubli - poinformowała we wtorek agencję TASS producent Olesia Gidrat. Dodała, że "realizatorzy filmu ubiegają się w Ministerstwie Kultury Federacji Rosyjskiej o dotację w wysokości 60 mln rubli".

Wcześniej Konczałowski wyjaśnił dziennikarzom, że "realizacja zdjęć do filmu +Grzech+ odbywać się będzie głównie w kopalniach marmuru we Włoszech, gdzie Michał Anioł wydobywał materiał do swoich dzieł".

"Zdjęcia do filmu rozpoczną się 27 sierpnia, a latem 2018 r. obraz powinien być ukończony" - zapowiedziała producent wykonawcza Gidrat. Wystąpią w nim zachodni aktorzy, m.in. Jakob Diehl, znany z roli Fogla w najnowszym filmie Konczałowskiego "Raj" (2016).

Andriej Konczałowski (ur. w 1937) jest rosyjskim reżyserem, scenarzystą i producentem. Jest synem poety Siergieja oraz starszym bratem aktora i reżysera Nikity Michałkowa. Jego szkolny film "Chłopiec i gołąb" zdobył nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Jako scenarzysta współpracował m.in. przy filmach Andrieja Tarkowskiego - "Mały marzyciel" (1960) i "Andriej Rublow" (1969). Później zajął się adaptacjami klasyki, tworząc filmy na podstawie utworów Iwana Turgieniewa ("Szlacheckie gniazdo") i Antoniego Czechowa ("Wujaszek Wania"). Po nakręceniu w 1979 r. "Syberiady", epickiego dramatu nagrodzonego na festiwalu w Cannes, otrzymał możliwość legalnego wyjazdu do USA, gdzie się osiedlił. Jego pierwszym amerykańskim filmem byli "Kochankowie Marii" (1984), z Nastassją Kinski w roli głównej. Następnie wyreżyserował "Uciekający pociąg", zrealizowany na podstawie scenariusza Akiry Kurosawy.

Na początku lat 90. Konczałowski powrócił do Rosji, gdzie nakręcił m.in. filmy "Kurka Riaba" (1994) i "Dom wariatów" (2002). Pracuje m.in. w teatrze, a okazjonalnie realizuje filmy historyczne dla amerykańskich stacji telewizyjnych (miniserial "Odyseja" 1997).

W 1974 r. otrzymał nagrodę Kryształowy Globus na MFF w Karlowych Warach dla najlepszego filmu za "Romancę o zakochanych". Za film "Odyseja" wręczono mu prestiżową nagrodę Emmy w kategorii "za najlepsza reżyseria miniserialu lub filmu telewizyjnego" (1997). W 2014 r. na MFF w Cannes Konczałowski został wybrany przez jury najlepszym reżyserem. Nagrodzono jego film "Białe noce listonosza Aleksieja Triapicyna". W 2016 r. na 73. MFF w Wenecji otrzymał nagrodę Srebrnego Lwa dla najlepszego filmu za "Raj". (PAP)