22-letni Warmbier, który powrócił do USA z Korei Północnej w stanie śpiączki, zmarł w poniedziałek w szpitalu w Cincinnati.

"Nigdy zatrzymania w Korei Północnej nie skończyły się tak tragicznie" - napisało Young Pioneer Tours na Facebooku, dodając, że śmierć Warmbiera spowodowała, że biuro zrewiduje swoje stanowisko w sprawie amerykańskich turystów. "Ryzyko dla Amerykanów odwiedzających Koreę Północną jest zbyt wysokie. Nie będziemy już organizować podróży do Korei Północnej dla amerykańskich obywateli" - zapowiedziano.

Agencja AFP podkreśla, że to biuro turystyczne z siedzibą w chińskim mieście Xian zostało utworzone w 2008 roku przez obywatela brytyjskiego. Kieruje się dewizą, by "zabierać turystów tam, gdzie ich matki nie chcą, by jechali". Jest jednym z niewielu biur, które organizowało podróże do Korei Północnej, gdzie proponowało w szczególności przejażdżki rowerowe czy nurkowanie. Po informacji o śpiączce Warmbiera biuro było ostro krytykowane; w swojej ofercie prezentowało Koreę Północną jako "prawdopodobnie najbezpieczniejsze miejsce na świecie".

W poniedziałek rodzina studenta stwierdziła, że przyczyną zgonu Warmbiera były tortury, których doznał podczas pobytu w północnokoreańskim więzieniu. "Nie był w stanie mówić, nie widział i nie reagował na słowne polecenia" - poinformowano w oświadczeniu. Po powrocie Warmbiera do USA okazało się, że był on w stanie wegetatywnym od ponad roku.

Według władz północnokoreańskich przyczyną śpiączki było zatrucie jadem kiełbasianym, ale amerykańscy lekarze, podając w wątpliwość te oświadczenia, stwierdzili, że doznał on ciężkich uszkodzeń mózgu. 13 czerwca został ewakuowany z Korei Północnej do szpitala w jego rodzinnym mieście Cincinnati, w stanie Ohio. Władze Korei Północnej oświadczyły, że Warmbier został zwolniony "z powodów humanitarnych".

Warmbier przybył do Korei Północnej jako turysta. Został aresztowany 2 stycznia 2016 r. i skazany na 15 lat ciężkich robót za próbę kradzieży propagandowego plakatu z hotelu, w którym się zatrzymał.

Prezydent USA Donald Trump, po ogłoszeniu wiadomości o śmierci studenta, potępił "brutalny reżim" w Pjongjangu.