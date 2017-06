Według zapowiedzi rzecznika papież będzie w Chile od 15 do 18 stycznia i odwiedzi Santiago, Temuco i Iquique, a następnie uda się do Peru, gdzie będzie od 18 do 21 stycznia. Złoży wizytę w Limie, Puerto Maldonado i w Trujillo.

We wrześniu tego roku Franciszek wybiera się do Kolumbii.

Na trasach papieskich podróży wciąż nie ma, jak się zauważa, jego ojczystej Argentyny. (PAP)