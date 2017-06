Rocznie szczepieniami ma być objętych ok. czterech tysięcy osób powyżej 60. roku życia. W pierwszej kolejności ze szczepionek będą mogły skorzystać osoby przewlekle chore lub o niskim statusie społecznym czy materialnym - głosi przyjęta uchwała.

Szczepienia mają pomoc seniorom w nabyciu odporności i ustrzec ich przed powikłaniami, jakie może nieść ze sobą grypa i infekcje grypopodobne.

"Wykazano, że szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczną i skuteczną formą profilaktyki powikłań pogrypowych w grupach wysokiego ryzyka. Coroczne szczepienie przeciwko grypie rekomendowane jest przez Światową Organizację Zdrowia jako metoda prewencji wtórnej oraz zapisane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Programie Szczepień Ochronnych na 2017 r. jako szczepienie zalecane" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Do udziału w programie będzie kwalifikował lekarz. Program będzie kosztował rocznie miasto ok. 150 tys. zł. Tyle pieniędzy przewidziano na ten cel w budżecie na 2017 r.

Dyrektor departamentu spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Adam Kurluta mówił radnym, że program ma ruszyć wczesną jesienią 2017 r. Jak uzasadniał, to najlepszy czas na przeprowadzenie szczepień przed sezonem grypowym, by zaszczepieni pacjenci zdążyli nabrali odporności. Mówił, że organizmy starszych osób są bardziej podatne na choroby niż ludzi młodych, a koszty leczenia powikłań są duże, znacznie większe niż koszty szczepionki.

Program szczepień będą realizować podmioty, które miasto wyłoni w konkursie - napisano w uchwale.

W uzasadnieniu do przyjętej uchwały podano, że w Białymstoku osoby w wieku 60+ stanowią ponad 23 proc. spośród blisko 300 tys. mieszkańców miasta. Z przytoczonych danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku wynika, że w 2016 r. w powiecie białostockim na grypę i infekcje grypopodobne zachorowało 61,5 tys. osób, w całym województwie podlaskim ok. 108 tys. Ze szczepień korzysta wciąż stosunkowo niewielka liczba osób. W powiecie białostockim w 2016 r. było to 9,1 tys. osób, w województwie 24,1 tys.