Zdaniem Liberadzkiego, UE po Brexicie będzie mniejsza i biedniejsza. W jego ocenie, powinna być za to silniejsza i bardziej zwarta.

"Jeżeli Brexit nastąpi tak, jak się planuje, czyli 1 kwietnia 2019 r. to budżet wspólnotowy będzie mniejszy jeszcze w tej perspektywie finansowej o około 15 mld euro. Trzeba dokonać w tym budżecie redukcji planowanych nakładów" - powiedział Liberadzki.

"Mamy dwa obszary kluczowo ważne: polityka rolna - około 41 proc. budżetu idzie na wspólną politykę rolną - drugi obszar to polityka spójności. Około 40 proc. budżetu idzie na politykę spójności. Z polityki spójności prawie co trzecie euro idzie tylko i wyłącznie dla Polski" - zauważył europoseł.

Według niego, redukcja w programach spójności UE oznacza dla Polski stratę "znaczących miliardów". "Po 2020 r. budżet wspólnotowy zmniejszy się o około 8-10 proc. Jeżeli zachowamy politykę rolną w tym samym poziomie, jeżeli zachowamy dotychczasowe plany Europa 2020, jeżeli zachowamy program reindustrializacji i unowocześnienia, to te 10 proc., czyli o około 80-90 mld euro trzeba będzie pomniejszyć politykę spójności" - dodał Liberadzki.

Jego zdaniem, polski rząd powinien w tej sytuacji "bardzo intensywnie" uczestniczyć we wszystkim, co się dzieje na poziomie europejskim. "Powinniśmy utrzymywać codzienne, bezpośrednie kontakty z największymi państwami, bo koniec końców, to oni będą w największym stopniu decydowali, mają najwięcej głosów i w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim, a także siłą rzeczy najwięcej do powiedzenia w KE" - podkreślił wiceszef PE.

Jak dodał, niepokojąca jest w tej sytuacji zbyt duża liczba "frontów spornych" między polskim rządem, a Komisją Europejską. Według niego, szczególnie istotny jest spór ws. procedury praworządności i kwestia uchodźców.

Liberadzki opowiedział się za przyjęciem uchodźców. Dopytywany przez dziennikarzy ilu Polska mogłaby przyjąć uchodźców, odpowiedział że 200.