Posiedzenie RDS zorganizowano w Pałacu Prezydenckim. Poświęcone jest m.in. przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

"Wiele ważnych decyzji zostało wypracowanych i przedyskutowanych w Radzie Dialogu Społecznego" - powiedział prezydent. Zaznaczył, że w RDS dyskutowano m.in. o kwestii podniesienia minimalnej stawki godzinowej oraz likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Prezydent przyznał, że w RDS nie zawsze była zgoda. "Było bardzo wiele dyskusji. W wielu kwestiach nie osiągnięto porozumienia, konsensusu. Ale to nie jest rada zgody społecznej, ale Rada Dialogu Społecznego, miejsce do dyskusji, do wymiany poglądów" - mówił.

Jak zaznaczył, życzyłby sobie, aby każdy projekt ustawy uzyskał kompromis w RDS. "Z założenia bardzo byśmy chcieli, aby w każdej sprawie udało się uzyskać kompromis, aby każdy projekt ustawy, który opuszcza RDS, opuszczał ją przy pełnym konsensusie. Ale nie zawsze jest to możliwe" - powiedział prezydent.