Francja: Partia Macrona zmierza do zwycięstwa w wyborach

Wszystko wskazuje na to, że partia LREM prezydenta Francji Emmanuela Macrona odniesie w niedzielę miażdżące zwycięstwo w II turze wyborów parlamentarnych. W sobotę we Francji trwa cisza wyborcza; głosują za to obywatele byłych kolonii i Francuzi w obu Amerykach.