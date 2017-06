W.Brytania: Tysiące imprez ku pamięci zabitej posłanki Jo Cox

Ponad 120 tys. imprez odbędzie się w ten weekend na terenie Wielkiej Brytanii w ramach zorganizowanej w pierwszą rocznicę zamordowania posłanki Partii Pracy Jo Cox akcji "The Great Get Together" ("Wielkie Spotkanie").