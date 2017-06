"Jestem pewniejszy i bardziej optymistyczny niż jeszcze dwa, trzy dni temu" - powiedział Sava. "Myślę, że ryzyko śmierci jest teraz istotnie niższe, niż gdy Scalise został przywieziony tutaj w stanie krytycznym" - dodał.

W ocenie lekarza, republikański kongresmen będzie mógł chodzić, a najpewniej również biegać; istnieje "duża szansa", że w pełni sprawny wróci do pracy. Scalise przebywa jeszcze na oddziale intensywnej terapii; przez kilka najbliższych tygodni najprawdopodobniej pozostanie w szpitalu, gdzie czekają go kolejne operacje.

51-letni Scalise, szef dyscypliny partyjnej większości republikańskiej Izby Reprezentantów, został hospitalizowany w środę w stanie zagrożenia życia z silnym wewnętrznym krwotokiem i złamanymi kośćmi po postrzale w lewe biodro. Po kilku operacjach jego stan poprawił się; może już komunikować się z najbliższymi.

W środę samotny napastnik uzbrojony w snajperski karabin AR-15 oddał co najmniej 50 strzałów do grupy republikańskich ustawodawców, którzy na boisku baseballowym w Alexandrii, jednej z zamożnych "sypialni" Waszyngtonu, przygotowywali się do zaplanowanego na czwartek dorocznego meczu z drużyną opozycyjnej Partii Demokratycznej. Rannych zostało pięć osób. Życiu czterech pozostałych osób, które zostały poszkodowane, nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawca zmarł w wyniku odniesionych ran. Policja zidentyfikowała napastnika, jako 66-letniego Jamesa Hodgkinsona, inspektora budowlanego z Illinois. Był on wolontariuszem sztabu wyborczego lewicowego Demokraty, senatora Berniego Sandersa, który ubiegał się o nominację Demokratów w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Hodgkinson był zagorzałym przeciwnikiem Republikanów i prezydenta Donalda Trumpa. (PAP)