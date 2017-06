Vega ma zaśpiewać w trakcie festiwalu swoje największe przeboje m.in. "Tom’s Dinner", "Luca", a także materiał z ostatniej płyty "Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers" opartej na sztuce teatralnej, którą napisała wspólnie ze znanym kompozytorem Duncanem Sheikiem.

Kolejnym akcentem festiwalu będzie występ Adama Nowaka i Akustyk Amigos, który zaplanowany został na 6 lipca w Sali Wielkiej Dworu Artusa. Z liderem formacji Raz Dwa Trzy na scenie pojawią się basista grupy Voo Voo Karim Martusewicz oraz gitarzysta Jacek Treliński. Skład zaprezentuje m.in. utwory Wojciecha Młynarskiego, Marka Grechuty, jak również Zbigniewa Herberta.

"Te koncerty nie mają sztywno założonych ram. Jest w nich miejsce na improwizację i włączanie na bieżąco nowych, całkiem premierowych propozycji, które powstają często w sposób bardzo spontaniczny. To wszystko sprawia, że zapowiada się magiczny, nieprzewidywalny wieczór" – podkreślił organizator Łukasz Wudarski z Dworu Artusa.

Tydzień później w Toruniu pojawi się formacja Hey. Zespół z charakterystyczną liderką Katarzyną Nosowską podczas "Koncertu pod Gwiazdami" zagra m.in. utwory z dwunastego studyjnego albumu "Błysk". Scenerię występu mają zbudować rozgwieżdżone niebo oraz amfiteatr Muzeum Etnograficznego.

Pomysłodawcy imprezy zaprosili do udziału w tegorocznej edycji także Wojtka Mazolewskiego. Ten pojawi się na scenie ze swoim projektem Chaos Pełen Idei. Jazzmanowi mają towarzyszyć Wojciech Waglewski, Piotr Zioła i Vienio.

Festiwal zwieńczy w niedzielę 30 lipca akustyczny występ Marka Piekarczyka – lidera formacji TSA.

"W plenerze Muzeum Etnograficznego wokalista wystąpi z koncertem akustycznym, na który składają się nie tylko ballady rockowe, ale także piosenki Skaldów, Czerwonych Gitar i innych wykonawców, których Piekarczyk lubi i podziwia. Wszystko to zabrzmi w nowych, zaskakujących aranżacjach, które w połączeniu z wokalem Piekarczyka zapewnią słuchaczowi dobrą zabawę i możliwość ucieczki od współczesnych stereotypów muzycznych" – deklaruje Wudarski.

"Koncerty pod Gwiazdami" odbędą się w Toruniu po raz piąty. (PAP)