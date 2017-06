Według przedstawiciela administracji Trumpa, decyzja ministra obrony Jamesa Mattisa w sprawie wysłania dodatkowych sił do Afganistanu ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu.

Gdyby rzeczywiście potwierdziła się ta liczba, to byłby to największy kontyngent wysłany do Afganistanu przez nową administrację w Waszyngtonie - zwraca uwagę agencja Associated Press.

Większość dodatkowych żołnierzy szkoliłaby i doradzała siłom afgańskim, a mniejsza część zostałaby oddelegowana do operacji antyterrorystycznych, mających na celu zwalczanie bojowników talibskich i dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) - sprecyzował przedstawiciel administracji Trumpa.

Poproszony o komentarz w tej sprawie rzecznik Pentagonu Jeff Davis oświadczył: "Na razie nie podjęto żadnych decyzji".

W środę sekretarz stanu USA Rex Tillerson, który stawił się na przesłuchaniu przed komisją spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, zapowiedział, że administracja ma zamiar w ciągu najbliższych tygodni zrewidować politykę wobec Afganistanu, ale wcześniej konieczne jest "podjęcie kroków, które pozwolą nie dopuścić do dalszego pogarszania się sytuacji (w tym kraju)".

Szef Pentagonu Mattis, który zeznawał przed senacką podkomisją zasobów i środków dla sił zbrojnych, potwierdził, że prezydent dał mu prawo do ewentualnego zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Afganistanie, Iraku i Syrii. Zastrzegł jednak, że nie spodziewa się, by amerykański kontyngent w Afganistanie osiągnął taką liczebność, jak podczas nasilenia walk za prezydentury Baracka Obamy.

O zwiększenie liczby żołnierzy w Afganistanie zabiegali od dłuższego czasu amerykańscy dowódcy. Teraz Mattis będzie mógł szybciej niż dawniej dostosowywać rozmiar kontyngentu do potrzeb prowadzonych operacji wojskowych - pisze AP.

W ostatnich tygodniach talibscy bojownicy nasilili ataki w Afganistanie, a USA rozważają, czy wysłać do tego kraju od 3 tys. do 5 tys. dodatkowych doradców wojskowych, aby pomagali szkolić afgańskie wojsko i siły bezpieczeństwa, a także wspierali je w walkach z talibami.

W poniedziałek, Mattis powiedział podczas przesłuchania przed senacką komisją sił zbrojnych, że Stany Zjednoczone "nie wygrywają w Afganistanie", ale "skorygują to tak szybko, jak to możliwe". Dodał, że przygotowuje właśnie nową strategię, którą przedstawi amerykańskim kongresmenom do połowy lipca.

Kontyngent amerykański w Afganistanie liczy obecnie około 8,4 tys. osób, z czego ok. 1,5 tys. amerykańskich żołnierzy uczestniczy w walkach; liczba żołnierzy z sojuszniczych krajów NATO sięga 5 tys. - są to głównie instruktorzy i doradcy.

W Afganistanie stacjonuje również ok. 30 tys. żołnierzy najemnych, werbowanych przez prywatne koncerny ochroniarskie z USA.