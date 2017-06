W teorii traktaty europejskie przewidują kroki przeciw krajom, które nie szanują wartości UE. Sankcje mogą doprowadzić nawet do zawieszenia prawa głosu. W praktyce sprawa wygląda zupełnie inaczej – uważa cytowana przez tygodnik profesor prawa publicznego i międzynarodowego Marie-Laure Basilien.

Ekspertka przypomina, że "w 2000 roku, gdy skrajna prawica doszła do władzy w Austrii, zobaczyliśmy, że są one prawie niemożliwe do nałożenia". "Zarówno w wypadku nieprzestrzegania zasad demokratycznych, jak i przy niestosowaniu się do decyzji 28, jak i w wypadku relokacji starających się o azyl, instrumenty (do stosowania sankcji) są ograniczone" – uważa.

Christian Lequesne z paryskiego Centrum Studiów i Badań Międzynarodowych (CERI), po opisaniu skomplikowanych europejskich instancji decyzyjnych, stwierdza, że "ewentualne sankcje wynikają przede wszystkim z decyzji politycznej". "A są kraje europejskie, nieprzychylne przyjęciu twardej linii, ponieważ uważają, że wzmocniłoby to tylko tendencje nacjonalistyczne" - wskazuje ekspert.

Według kolejnej rozmówczyni "L'Express" Susi Dennison z Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych (ECFR) "jest mało prawdopodobne, by premierzy i prezydenci państw europejskich uzyskali jednomyślność, konieczną do sankcjonowania opornych. A gdyby nawet miało do tego dojść, to nie w kwestii przyjmowania uchodźców, która bardzo dzieli (państwa UE)".

"Niedemokratyczne demokracje – rządy utworzone w wyniku demokratycznych wyborów, uwalniające się od demokratycznych zasad – dobrze zrozumiały tę wrodzoną słabość klubu europejskiego: Można być jego członkiem bez przestrzegania jego przepisów. I nie zanosi się, by miało się to zmienić, choć powoli narusza to jego podstawy" – podsumowuje w swej publikacji "L'Express".

Media francuskie, z nielicznymi wyjątkami, niewiele miejsca poświęciły formalnemu wszczęciu przez KE procedury przeciw Polsce, Węgrom i Czechom.

"Le Monde" w korespondencji z Brukseli twierdzi, że "postępowanie KE, które było nie do uniknięcia wobec nieprzejednania zainteresowanych stolic, pogorszy niewątpliwie tlący się konflikt z krytykowanymi państwami, krytykowanymi również za sprzeniewierzanie się zasadom demokratycznym i zasadom państwa prawa".

Dziennik zauważa również, że "Bruksela, która powołuje się na wspaniałe skutki porozumienia z Turcją w sprawie readmisji przybywających do Grecji uciekinierów starających się o azyl, powinna wziąć pod uwagę tragiczną rzeczywistość: Od początku roku około 74 tys. osób próbowało przepłynąć przez Morze Śródziemne do Europy. Prawie 7700 przybyło do Grecji, ale 62 tysiące dopłynęło do Włoch, a 1808 poniosło śmierć".