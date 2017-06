W czerwcu grupa zwolenników rządu Beaty Szydło zwiększyła się do 42 proc. (wzrost o 3 punkty proc. w stosunku do maja) - wynika z sondażu CBOS. Zmalała liczba przeciwników gabinetu - o 4 pkt proc. do 30 proc. Obojętność wobec rządu zadeklarowało 26 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).