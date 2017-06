Prezydent RP od poniedziałku przebywa z wizytą w Chorwacji, gdzie spotkał się m.in. z prezydent tego kraju Kolindą Grabar-Kitarović i premierem Andrejem Plenkoviciem.

Duda podkreślił, że między Polską i Chorwacją nawiązały się liczne relacje biznesowe, które funkcjonują i "rodzą bardzo dobre perspektywy". Zaznaczył, że uczestniczący w spotkaniu polscy przedsiębiorcy już teraz poprzez swoje działania realizują ideę Trójmorza. Wśród tych działań wymienił m.in. rozwój infrastruktury oraz budowę systemu bezpieczeństwa energetycznego, w tym gazoportu w Świnoujściu.

"W tej chwili przygotowujemy się do stworzenia rurociągów, które umożliwią sprowadzanie do Polski gazu z szelfu norweskiego, co będzie dla Polski oznaczało absolutnie całkowitą już dywersyfikację dostaw gazu w stosunku do naszego rocznego zapotrzebowania" - mówił polski prezydent.

"To nie jest nasza ambicja (...), żeby zaspokoić własny rynek i zabezpieczyć siebie, my chcemy być także dostawcą bezpieczeństwa i w związku z tym chcemy także tworzyć zabezpieczenie dla naszych partnerów w Europie Środkowej" - wskazał Duda. "I stąd chcemy, aby do tej inicjatywy Trójmorza Polska ze swojej strony dokładała właśnie w dużym stopniu budowanie bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział prezydent.

Andrzej Duda przypomniał w tym kontekście, że w piątek premier Beata Szydło podpisała z premierem Danii Larsem Rasmussenem memorandum w sprawie budowy gazociągu Baltic Pipe, który ma połączyć polski system przesyłu gazu ze złożami na szelfie norweskim Morza Północnego.

Prezydent podkreślił również wagę zacieśniania relacji polsko-chorwackich. "Gorąco zachęcam przedstawicieli chorwackiego biznesu i przedstawicieli polskiego biznesu do tego, żeby tę współpracę intensyfikować" - powiedział.

Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović wyraziła nadzieję, że efektem Forum Biznesowego będą „konkretne projekty między przedsiębiorstwami z Polski i Chorwacji, ale także z państwami trzecimi”.

Podkreślała konieczność rozbudowy infrastruktury energetycznej. Jak oceniła, rozbudowa tej infrastruktury pomoże państwom naszego regionu w osiągnięciu bezpieczeństwa energetycznego. „Bezpieczeństwo i suwerenność energetyczna jest bardzo ważna dla naszych polityk i gospodarek” – zadeklarowała prezydent Chorwacji.

Jak oceniła, stosunki dwustronne Polski i Chorwacji są wzorcowe, zastrzegła jednak, że wzajemne inwestycje są skromne, zwłaszcza ze strony polskiej. „Chorwacja ma Polsce wiele do zaoferowania, to dobry kierunek dla polskich inwestycji” – przekonywała. Zadeklarowała też, że mocno wspiera współpracę gospodarczą Polski i Chorwacji.

Grabar-Kitarović zapraszała polskich turystów do swojego kraju. „Adriatyk to także polskie morze, bo Polacy jako turyści są u nas chętnie widziani” – zapewniła.

Na koniec swojej wizyty w Chorwacji prezydent Duda spotkał się przedstawicielami społeczności polskiej w tym kraju.