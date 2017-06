"Komisja wszczęła dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Republiki Czeskiej i Węgier. Powodem jest niewywiązywanie się tych państw z obowiązków ciążących na nich (...) w sprawie relokacji" - poinformowała KE.

Według KE, pomimo ponawianych wezwań do działania, trzy państwa nadal nie wywiązały się ze swoich obowiązków prawnych. "Wykazały też brak poszanowania dla swoich zobowiązań wobec Grecji, Włoch i pozostałych państw członkowskich" - uważa KE.

W środę KE opublikowała pakiet decyzji dotyczący naruszeń prawa unijnego przez państwa członkowskie. KE wezwała Polskę, Czechy i Węgry do usunięcia uchybienia, czyli do rozpoczęcia relokacji. O wszczęciu takiego postępowania poinformował we wtorek w Strasburgu unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos. Apelował o przemyślenie stanowiska przez te państwa i okazanie solidarności.