"Co do Kataru popełnia się bardzo poważny błąd. Izolowanie kraju we wszystkich sferach jest nieludzkie i sprzeczne z islamskimi wartościami. To tak jakby na Katar wydano wyrok śmierci" - powiedział we wtorek Erdogan, zwracając się do członków swej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

"Katar, obok Turcji, wykazał się najbardziej zdecydowanym stanowiskiem wobec organizacji terrorystycznej, jaką jest Państwo Islamskie. Krzywdzenie Kataru poprzez kampanię oszczerstw nie ma sensu" - dodał Erdogan.

Prezydent zapowiedział, że podczas wtorkowej telekonferencji omówi sytuację z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i emirem Kataru szejkiem Tamimem ibn Hamadem as-Sanim. Według Erdogana król Arabii Saudyjskiej Salman powinien przewodzić wysiłkom w kierunku rozwiązania kryzysu.

Wcześniej tureckie MSZ zapowiedziało, że w najbliższych dniach Erdogan ma rozmawiać na temat konfliktu wokół Kataru z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Prezydent Turcji zapewnia, że będzie nadal wspierał Katar i twierdzi, że konflikt powinien zostać rozwiązany przed upływem ramadanu, pod koniec czerwca.

Napięcie w regionie rośnie od 5 czerwca, kiedy to Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne i konsularne z Katarem, oskarżając go o wspieranie terrorystów i Iranu. W ślad za Rijadem poszły m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Bahrajn i Jemen. Państwa te zastosowały też sankcje polegające na zamknięciu granic lądowych i morskich z tym niewielkim emiratem i zablokowały jego połączenia lotnicze.

Turcja utrzymuje bliskie stosunki z Katarem, zasobnym w gaz emiratem, z którym łączą ją bliskie stosunki handlowe.