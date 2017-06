"Najważniejszym dla nas tematem będzie bezpieczeństwo. Mamy tutaj od początku tego roku żołnierzy, kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich, kilka tysięcy sprzętu amerykańskiego. Mamy za granicą Polski nierozwiązany konflikt rosyjsko - ukraiński, więc na pewno to będą kwestie dominujące" - zaznaczył Waszczykowski.

Waszczykowski dodał, że będą poruszane też "kwestie związane z NATO". "Wiemy, że dla prezydenta Trumpa jest ważne ile państwa, które należą do NATO wydają na obronę, więc na pewno będziemy na ten temat rozmawiać i próbować zachęcić innych, żeby jednak przyłączyli się do tego rozwoju obrony w NATO" - dodał minister.

Zapytany czy to, że inne państwa będące członkami NATO nie wydają na obronność tyle, co powinny i czy to działa na naszą niekorzyść - bo Polska jako jedno z nielicznych państw płaci należną kwotę - Waszczykowski odparł: "tak, to działa na naszą niekorzyść".

W jego ocenie taka sytuacja osłabia NATO. "Jeśli są państwa i to bogate państwa zachodniej Europy, które wydają około 1 proc. na uzbrojenie to znaczy, że brakuje im pieniędzy na ćwiczenia już nie mówiąc o tym, żeby dysponowali nowoczesnym sprzętem. To znaczy, że zobowiązania NATO mogą być niewykonywane" - podkreślił Waszczykowski.

Zapytany, czy będzie rozmowa na temat pakietu klimatycznego odpowiedział, że pakiet klimatyczny może być dyskutowany dlatego, że prezydent Trump zapowiedział, że się z niego wycofa. "Więc być może będzie rozmowa na temat skutków tej decyzji amerykańskiej dla Europy" - podkreślił Waszczykowski.

Na pytanie czy spodziewa się wątku praworządności w Polsce w rozmowach z Trumpem minister spraw zagranicznych odpowiedział, że "ten wątek już w większości przypadków rozmów zagranicznych nie istnieje".