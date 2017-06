Rzecznik rządu został poproszony o skomentowanie informacji, że Komisja Europejska rozpocznie w środę procedury ws. naruszenie prawa UE wobec krajów, które nie biorą udziału w programie relokacji uchodźców - we wtorek sprawą ma się zająć kolegium komisarzy.

Wcześniej Reuters - powołując się na źródła unijne - podał, że procedura zostanie wszczęta wobec Polski, Węgier oraz Czech. PAP potwierdziła te informacje w KE.

Bochenek podkreślił w TVP Info, że rząd PiS od samego początku miał "jedno konkretne zdanie" ws. przyjmowania uchodźców i - jak wskazał - "cały czas na forum Unii Europejskiej premier je powtarzała". "Była jednym z pierwszych premierów, który podnosił ten problem na forum chociażby Rady Europejskiej. Premier zwracała uwagę na to, że problem migracji należy rozwiązywać poza granicami Unii Europejskiej i należy nieść pomoc wszystkim migrantom i uchodźcom właśnie na Bliskim Wschodzie, tam gdzie są źródła problemów" - powiedział Bochenek.

Bochenek odniósł się też do słów przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, który opowiedział się na łamach najnowszego wydania tygodnika "Der Spiegel" za wdrożeniem postępowania o naruszenie traktatów unijnych wobec krajów, które odmawiają przyjmowania uchodźców z Włoch i Grecji.

"To jest zaskakujące. Tego typu działania pokazują słabość Komisji Europejskiej i jej nieudolność z radzeniem sobie jeśli chodzi o problem relokacji" - ocenił. Zaznaczył, że chciałby, aby urzędnicy i komisarze z KE "zeszli na ziemię" i zaczęli "realnie" rozwiązywać problem migracji". "Relokacja nie jest sposobem na rozwiązanie tego problemu" - stwierdził Bochenek.

Według niego relokacja sama w sobie nie jest humanitarna, ponieważ - jak uzasadniał - "przewiduje ona wbrew woli migrantów dystrybucję ich pomiędzy poszczególne państwa członkowskie".

Na pytanie, czy humanitarne w takim razie jest przetrzymywanie tych osób w obozach w Grecji czy Włoszech, odparł: "Nie, naszym zdaniem humanitarne jest to, aby przede wszystkim pomagać im na miejscu i nie dopuszczać do tego, żeby te osoby wsiadały na pontony, wsiadały na łódki i topiły się w Morzu Śródziemnym, bo relokacja wcale nie zatrzyma tego procesu".

Bochenek przekonywał, że masowa relokacja - która jest dzisiaj proponowana przez KE - "zagraża" państwom członkowskim UE, m.in. ich bezpieczeństwu.

Na stwierdzenie, że masowa relokacja została zaproponowana w 2015 r. i musi się zakończyć we wrześniu 2017 r., odparł: "Dokładnie tak, ale warto zwrócić uwagę, bo to są zobowiązania m.in. rządu premier Ewy Kopacz, rządu PO i PSL, który podpisał wszystkie dokumenty, które zostały podsunięte im na forum Rady Europejskiej. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze przed szczytem Rady Europejskiej ówczesny rzecznik rządu oficjalnie mówił, że są skłonni przyjąć każdą liczbę islamskich migrantów".

"To pokazuje, że Platforma Obywatelska nie miała żadnych zahamowań, kompletnie nie liczyła się z bezpieczeństwem Polaków, nie brała tego pod uwagę" - ocenił rzecznik rządu. Stwierdził, że Kopacz "poddała się dyktatowi brukselskich elit".

Dzisiaj KE - jak mówił - próbuje egzekwować te postanowienia, które wtedy zostały podjęte. Bochenek dodał, że KE powinna "popatrzeć" na inne państwa członkowskie UE, ponieważ - według niego - one również nie realizują tych zobowiązań.

Jak mówił rzecznik rządu "straszenie" przez KE państw członkowskich Unii pokazuje, że sama Komisja Europejska jest źródłem eurosceptycyzmu. "To tak naprawdę komisarze, unijni urzędnicy przyczyniają się do tego, że ten eurosceptycyzm i negatywne nastawienie do samej Unii Europejskiej narasta i będzie narastać, bo niestety te rozwiązania, które są proponowane przez Komisję Europejską są nieakceptowalne" - zaznaczył Bochenek.

Wskazał, że polityka migracyjna powinna być rozstrzygana na poziomie krajów członkowskich UE.