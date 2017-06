Ławrow po spotkaniu z as-Sanim powiedział, że trzeba podjąć kroki, które zapobiegną eskalacji kryzysu po zerwaniu stosunków z Katarem przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Egipt.

"Opowiadamy się za rozwiązaniem wszelkich nieporozumień poprzez dialog" - oświadczył Ławrow, zapewniając, że Rosja "jest gotowa zrobić wszystko co jej mocy", by doprowadzić do złagodzenia napięć w Zatoce Perskiej.

As-Sani również zaapelował o rozwiązanie różnic dzielących jego kraj i grupę państw arabskich poprzez dialog na forum Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC)

Szef dyplomacji Kataru wyjaśnił, że celem jego wizyty w Moskwie było poinformowanie rosyjskich władz o "nielegalnych krokach", jakie przeciw jego państwu poczyniły monarchie Zatoki Perskiej, oskarżające Katar o wspieranie ugrupowań terrorystycznych w Syrii, Libii i Jemenie.

"Chcę podziękować rosyjskim instytucjom za pomoc, jaką nam oferowały w przezwyciężaniu nielegalnych kroków podjętych wobec nas" - dodał as-Sani, odnosząc się do blokady połączeń lotniczych, morskich i drogowych z Katarem wprowadzonej przez państwa, które zerwały z nim stosunki dyplomatyczne.

EFE przypomina, że stosunki między Dauhą a Moskwą poprawiły się znacząco w 2013 roku, kiedy emirem Kataru został szejk Tamim ibn Hamad as-Sani. Państwowy fundusz majątkowy Kataru wziął nawet w ubiegłym roku udział w prywatyzacji rosyjskiego giganta naftowego - Rosnieftu.

Szef dyplomacji Kataru powiedział w wywiadzie dla telewizji RT, że w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej wystąpiły różnice zdań, jednak "strategicznym wyborem wszystkich tych krajów jest dialog z Iranem". Dodał, że Dauha popiera starania o podjęcie tego dialogu.

Kraje, które teraz izolują Katar, zarzucają mu wspieranie terroryzmu oraz walczących w regionie szyickich milicji popieranych również przez Iran. Zdaniem ekspertów sankcje nałożone na Dauhę są pośrednio wymierzone w Teheran, najważniejszego regionalnego rywala Arabii Saudyjskiej.

Ławrow, który w piątek konsultował się z szefem dyplomacji Iranu Mohammadem Dżawadem Zarifem, również zaapelował o podjęcie rozmów między stronami konfliktu, co byłoby "gwarancją przejrzystości" we wszystkich kwestiach dotyczących stosunków zagranicznych w regionie. Zapewnił też, że Rosja zrobi wszystko co w jej mocy, by posłużyć za mediatora w tym kryzysie.