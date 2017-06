Likwidacja wiz unijnych dla obywateli Ukrainy oznacza ostateczne pożegnanie tego kraju z imperium rosyjskim - oświadczył w sobotę prezydent Petro Poroszenko, uruchamiając licznik, który będzie odliczał ostatnie godziny przed tą chwilą.

„Będzie to ostatnie pożegnanie z imperium rosyjskim i słowa +Back in the U.S.S.R.+ będziemy słyszeli tylko słuchając piosenki o tym tytule zespołu The Beatles. Ukraina już nigdy nie powróci do Związku Radzieckiego, ponieważ my, dumny, wolny i demokratyczny naród, powracamy do rodziny narodów europejskich” - powiedział.

„Za 12 godzin ostatni dźwięk odliczania będzie symbolem spełnienia naszych nadziei. Stanie się on symbolem upadku może nie muru berlińskiego, lecz papierowej kurtyny, która przez długie lata oddzielała Ukraińców od europejskiej rodziny. Dziś, o 12 godzinie w nocy, nastąpi historyczna data 11 czerwca, kiedy ta papierowa kurtyna opadnie” - podkreślił Poroszenko.

Prezydent zaznaczył, że likwidacja obowiązku posiadania wiz nie jest końcem, lecz kontynuacją reform w jego kraju.

„Wierzę, że Ukraina będzie w NATO i będzie w Unii Europejskiej i nikt i nigdy nas przed tym nie powstrzyma” - oświadczył.

Porozumienie o zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy podróżujących do UE podpisano 17 maja. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w oficjalnym dzienniku urzędowym UE, czyli 11 czerwca.

Od tego dnia Ukraińcy, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli wjechać do krajów członkowskich UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) bez wizy na 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych.

Zniesienie przez Unię Europejską wiz dla obywateli Ukrainy Rada UE zatwierdziła 11 maja. Wcześniej, 6 kwietnia, porozumienie w tej sprawie zostało przegłosowane przez Parlament Europejski.