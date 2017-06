Gowin: symboliczne, że Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, jakie odwiedzi Trump

Ważne i symboliczne jest to, że Polska jest jednym z pierwszych krajów europejskich, które odwiedzi Donald Trump - uważa wicepremier Jarosław Gowin. Jego zdaniem, to dowód na to, że Polska nie jest izolowana na arenie międzynarodowej.