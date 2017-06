"Wybory w każdym kraju są sprawą obywateli tego kraju i ja nie chcę komentować ich zbyt szczegółowo. Polska jest gotowa, ma te same oczekiwania wobec sprawy Brexitu wobec każdego brytyjskiego rządu" – mówił Szymański.

"Te oczekiwania sprowadzają się dziś do dobrego, uczciwego porozumienia w sprawie praw obywateli polskich, a także uczciwego rozwiązania wzajemnych zależności natury finansowej po to, aby ukształtować możliwie ambitne porozumienie między UE a Wielką Brytanią tak szybko jak to jest możliwe" – dodał.

Według wiceszefa MSZ wybory w Wielkiej Brytanii pokazały pewne "zawahanie brytyjskiej opinii publicznej, jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia Brexitu". "Tutaj to zawahanie jest widoczne w szczególności w tej olbrzymiej rozbieżności między wynikami sondażowymi a realnymi wynikami wyborczymi" – powiedział.

"Z drugiej strony tak niestabilny parlament z tak chyba niestabilną większością oznacza oczywiście większy poziom niepewności, co do zakończenia tych negocjacji. Myślę, że wszystkim zależy na tym, żeby te negocjacje przyniosły jakiś rodzaj porozumienia" – dodał.

Szymański podkreślił, że jeśli Wielka Brytania będzie podatna na zaburzenia polityczne to będzie to zła wiadomość dla wszystkich.

"Wszyscy po kolei powinni być zainteresowani tym, żeby ten proces przebiegał w sposób uporządkowany, gładki, przewidywalny" – stwierdził.

"Te wybory z punktu widzenia budowania przewidywalności procesu Brexitu nie są dobrą wiadomością" – dodał wiceszef MSZ.