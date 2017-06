"W waszych domach jest Polska, w waszych sercach jest Polska. My chcemy was wspierać, chcemy wam pomagać i chcemy zawsze, abyście wiedzieli, że polskie państwo jest również waszym opiekunem" - deklarowała premier. "I zachęcamy was do tego, żebyście przyjeżdżali do Polski, odwiedzali Polskę, żebyście mieli te kontakty jak najbliższe z Polską" - dodała.

Szydło zachęcała też Polonię duńską do tego, by - jeśli rozważa taką możliwość - wróciła do Polski. "Polska jest bezpiecznym, dobrze rozwijającym się, pięknym krajem. Wiecie o tym doskonale. Dzisiaj to jest państwo, z którego możemy być dumni" - podkreśliła.

Jak dodała, Polska jest silna "siłą swoich obywateli". "Nie byłoby Polski takiej, jak dzisiaj, gdyby nie wspaniali Polacy, którzy codziennie, każdego dnia udowadniają, że można pokonywać wiele trudności po to, by spełniały się marzenia, osiągać ambicje, by równać do najlepszych" - przekonywała premier.

Jej zdaniem, obecny rząd ma taki właśnie priorytet, by Polska była "bezpiecznym, dobrze rozwijającym się państwem, w którym ludzie mogą żyć godnie, w którym są bezpieczni i w którym młodzi ludzie mogą realizować swoją ambicję".