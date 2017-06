Zamachowiec miał na sobie pas z ładunkami wybuchowymi, które zdetonował - sprecyzowały siły bezpieczeństwa.

Sunnicka ekstremistyczna organizacja zbrojna Państwo Islamskie (IS) przyznała się za pośrednictwem swej agencji propagandowej Amak do przeprowadzenia zamachu w mieście Musajab, ok. 60 km na południe od Bagdadu. Karbala leży około 90 km na południe od irackiej stolicy. Znajdują się tam miejsca kultu szyitów - święte meczety imama Abbasa i imama Husajna, wnuka Mahometa.