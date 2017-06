Nowy około 700-metrowy odcinek torów wraz z mostem na rzece Stryszawce połączył dwie górskie linie kolejowe krzyżujące się w Suchej Beskidzkiej: Skawina - Żywiec (nr 97) i Sucha Beskidzka - Chabówka (nr 98). Inwestycję, o wartości blisko 27 mln zł brutto, na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych zrealizowała firma Skanska.

Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP PLK powiedział podczas piątkowego briefingu w Suchej Beskidzkiej, że ukończony projekt jest niewielki, pośród inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach Krajowego Programu Kolejowego, ale wpisuje się w znaczące inwestycje realizowane na trasie kolejowej z Krakowa do Zakopanego.

„Ta łącznica jest jednym z elementów, który pozwoli skrócić przejazd na tej trasie” - zaznaczył Żmuda.

Na nowym odcinku, poza montażem torów i rozjazdów oraz urządzeń sterowania ruchem, zbudowano także nowy przystanek w centrum miasta - Sucha Beskidzka Zamek. Peron o długości 200 m wyposażono w oświetlenie, oznakowanie i windy, które ułatwią dostęp osobom niepełnosprawnym. Z myślą o pasażerach urządzono też parking.

Projekt obejmował także przebudowę czterech przejazdów kolejowo-drogowych w Suchej Beskidzkiej na liniach nr 97 i 98. Na ul. Zamkowej, Piłsudskiego i Beniowskiego zamontowano nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, dzięki którym wzrośnie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, samochodowym i pieszym.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki kolejowej, dzięki tej inwestycji już od najbliższej niedzieli czas przejazdu pociągów między Krakowem i Zakopanem skróci się o 15 minut.

Kolejny kwadrans oszczędności czasu przejazdu – poinformował Żmuda - uzyskamy pod koniec tego roku po zakończeniu trwającej od jesieni 2015 roku budowy łącznicy między stacjami Kraków Zabłocie a Kraków Krzemionki. Zapewni ona bezpośrednie połączenie ze stacją Kraków Główny pociągom jadącym w kierunku Skawiny oraz Zakopanego. Wartość tej inwestycji wynosi ok. 258 mln zł brutto. Zakończenie prac planowane jest w czwartym kwartale 2017 r.

PKP PLK podpisały też umowy na modernizacje linii kolejowej na odcinku od Skawiny do Suchej Beskidzkiej, a w trakcie procedur związanych z przetargami są kolejne dwa odcinki od Suchej Beskidzkiej do Chabówki i od Chabówki do Zakopanego. „Te wszystkie projekty o wartości w sumie prawie 1,3 mld zł pozwolą nam na efektywne jazdy z Krakowa do Zakopanego” - ocenił przedstawiciel PKP PLK.

Według niego wszystkie prace zakończą się w 2022 roku. Łącznie przyniosą około 1 godziny oszczędności w czasie przejazdu między Krakowem i Zakopanem. Obecnie podróż pociągiem między tymi miastami zajmuje 3 godziny i 20 minut.