W czwartek prezydent Andrzej Duda spotkał się z marszałkiem Karczewskim i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Spotkanie dotyczyło konsultacyjnego referendum ws. konstytucji. W poniedziałek natomiast prezydent w tej samej sprawie spotka się z prezydium klubu Kukiz'15.

Karczewski pytany był w piątek w radiu RMF FM czy prezydent Duda przekonał go do daty referendum, które zaplanował na 11 listopada 2018 r. "Jeszcze do końca mnie nie przekonał" - powiedział Karczewski. "Ja jestem zwolennikiem w ogóle referendów i bardzo cieszę się, że jest taka propozycja, że będziemy rozmawiać wokół najważniejszego aktu prawnego jakim jest konstytucja" - dodał marszałek Senatu.

Jego zdaniem, proponowany przez prezydenta termin referendum "jest dobry, ale nie najlepszy", - bo jak mówił - 11 listopada jest to święto, 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. "Radosne święto dla wszystkich Polaków i być może jest to dobry termin do tego, żeby zrobić referendum tylko, czy Polacy pójdą do tego referendum" - mówił Karczewski.

Pytany był również o możliwość przeprowadzenia innych referendów np ws. uchodźców w 2019 r. Prezydent Duda powiedział w czwartek, że referendum w kwestii przyjmowania uchodźców mogłoby się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi w 2019 r. Prezydent stwierdził, że jeśli referendum ws konstytucji będzie udane, a sprawa uchodźców nadal będzie wywoływać emocje, to on sam wystąpi do Senatu ws referendum w tej kwestii.

"Tak prezydent, mówił również podczas naszego spotkania o takim swoim zamiarze, ale powiedział dokładnie i to zacytuje, że jeżeli to referendum w sprawie zmian w konstytucji będzie udane, a udane to wtedy, kiedy obywatele pójdą do referendum, to wtedy będziemy debatować o kolejnych referendach" - podkreślił Karczewski.

Jego zdaniem udane referendum to takie, w którym Polacy będą chcieli się zaangażować w bardzo ważną czynność czyli wskazanie jakie zmiany w konstytucji są przez nich oczekiwane. Wyraził również nadzieję, że referendum w sprawie zmian w konstytucji odbędzie się z powodzeniem. "Mam nadzieję, że to będzie udane referendum" - dodał.

Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 r. Zdaniem prezydenta Polacy powinni się w nim wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu, Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się następnie podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.

11 listopada 2018 r., to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.