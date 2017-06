„W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano 5 osób oraz przeszukano 8 mieszkań na terenie Warszawy i okolic” - poinformował PAP rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku kpt. Andrzej Juźwiak. Jak dodał, funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, komputerowych nośników oraz dokumenty, które są dowodami w sprawie.

Zatrzymani to Irakijczyk, dwóch Polaków oraz dwie Polki, którzy wspólnie organizowali nielegalny przerzut osób pochodzących z Bliskiego Wschodu z Grecji do Polski, a następnie dalej do krajów Europy Zachodniej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa wykorzystywała do tego celu loty czarterowe organizowane przez różne biura podróży. Osoby przekraczały również granice wbrew przepisom, podróżując samochodami lub pociągami.

Sąd Rejonowy w Szczecinie, na wniosek prokuratury, wobec trójki zatrzymanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec jednej osoby zastosowano policyjny dozór oraz zakaz opuszczenia kraju. Obywatel Iraku, ze względu na zły stan zdrowia, został zwolniony.

Wszystkim członkom grupy przestępczej grozi kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina, we współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Europolem. Nadzór nad nim prowadził Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

„Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są dalsze zatrzymania” - zaznaczył rzecznik Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.