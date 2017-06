Rzecznik Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu mjr Piotr Szczepański powiedział w czwartek PAP, że wspólne ćwiczenia służb mają sprawdzić procedury działania kryzysowego przed Światowymi Igrzyskami Sportowymi The World Games 2017, które w lipcu tego roku odbędą się we Wrocławiu.

Dodał, że w zajęciach uczestniczą pododdziały sił zbrojnych, pododdziały antyterrorystyczne policji, zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zespoły medycznych służb ratowniczych.

"Naszym celem jest doskonalenie współpracy wojska z policją i strażą pożarną. Prowadzimy na potrzeby szkolenia własne centra zarządzania kryzysowego, a uczestnicy ćwiczeń nie znają wcześniej scenariusza wydarzeń. Np. wczoraj z rąk terrorystów odbijali budynek użyteczności publicznej" - powiedział mjr Szczepański.

Poinformował, że w programie ćwiczeń antyterrorystycznych jest m.in. odbicie zakładników przetrzymywanych przez terrorystów w pociągu, likwidacja zagrożenia po skażeniu chemicznym na dworcu kolejowym oraz udaremnienie ataku terrorystycznego na imprezie sportowej.

"Doskonalimy w ten sposób procedury i współdziałanie wszystkich służb. Jednak równie ważne są też wnioski z ćwiczeń, dzięki którym będziemy mogli poprawić nasze działania. W trakcie ćwiczeń działa specjalna komisja oceniająca zarówno nasze działania, jak i kryzysowe procedury" - powiedział rzecznik.

W ćwiczeniach antyterrorystycznych Kryzys-17 uczestniczy kilkuset funkcjonariuszy.

Roman Skiba (PAP)