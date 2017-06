Wywiad dla programu „Hannity” wyemitowano we wtorek wieczorem.

Syn prezydenta dodał: „To jest bardzo smutne. Moralność nie istnieje, zasady moralne zostały praktycznie wyrzucone przez okno, a my jako kraj zasługujemy na wiele więcej”.

Według niego „Partia Demokratyczna rozpada się od wewnątrz. Nie mają oni żadnego przesłania dla wyborców ani programu (…), nie ma przywództwa w tej partii”, a przewodniczący Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (DNC) Tom Perez jest „kompletnym szaleńcem”.

Eric Trump, podobnie jak jego ojciec, nie kryje krytycznego nastawienia do Partii Demokratycznej i sposobu działania Demokratów od początku prezydentury Trumpa. Według niego jedynym celem Demokratów jest blokowanie wszelkich zmian wprowadzanych przez nową administrację, bez względu na to, czego one dotyczą.

Eric Trump wraz ze swym bratem Donaldem Jr. zarządza rodzinną firmą, odkąd ojciec objął urząd prezydenta.