Według doradców premier Theresy May wybory parlamentarne miały być wyłącznie formalnością. W dniu ogłoszenia przedterminowych wyborów, na fali wysokiego zaufania do szefowej rządu i z powodu kryzysu w opozycyjnej Partii Pracy, sondaże wskazywały, że torysi mogą liczyć nawet na ponad 20 pkt proc. przewagi nad laburzystami.

To potencjalnie otwierało drogę do osiągnięcia wyniku wyborczego lepszego lub porównywalnego ze zwycięstwami Margaret Thatcher z 1983 roku, której Partia Konserwatywna uzyskała 397 z 650 miejsc w parlamencie lub nawet Tony'ego Blaira z 1997 roku, którego laburzyści zdobyli aż 419 z 659 mandatów.

Kilka tygodni przed ogłoszeniem wyborów, pomimo zawirowań w Izbie Lordów, Izba Gmin pozwoliła premier na rozpoczęcie procedury opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Odpowiedni list notyfikacyjny trafił na biurko przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, uruchamiając dwuletnie odliczanie do daty, w którym W. Brytania przestanie być członkiem UE - 29 marca 2019 roku.

W obliczu liczącej zaledwie 17 posłów samodzielnej większości w parlamencie i rosnącej frustracji ze strony wewnątrzpartyjnej opozycji domagającej się natychmiastowego zerwania relacji z UE, a także ryzyka politycznego związanego z przeprowadzaniem kolejnych wyborów w 2020 roku, tuż po wyjściu z UE, May uznała, że zwrócenie się do Brytyjczyków o odnowienie mandatu jest najbezpieczniejszym wyjściem.

Jej determinacja do przeprowadzenia kraju przez Brexit miała przyciągnąć do Partii Konserwatywnej większość z czterech milionów wyborców, którzy w poprzednich wyborach głosowali na eurosceptyczną Partię Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP).

Jednocześnie lider opozycji Jeremy Corbyn od dłuższego czasu zmagał się z walką o przywództwo wewnątrz swego ugrupowania. Z jednej strony, miał przeciwko sobie większość posłów Partii Pracy. Z drugiej, utrzymywał stanowisko dzięki poparciu nowych - młodych, radykalnie lewicowych członków oraz związków zawodowych, które w powszechnym głosowaniu razem obroniły go przed próbą wybrania innego, bardziej centrowego szefa partii.

Według komentatorów i badań dotyczących zaufania Corbyn był na początku kampanii jednym z największych obciążeń dla swojego ugrupowania, odpychając m.in. wielu wyborców Partii Pracy, którzy byli przeciwnikami Brexitu. Przed ubiegłorocznym referendum w tej sprawie lider laburzystów przyjął ambiwalentną postawę wobec UE: formalnie opowiedział się za dalszym członkostwem we Wspólnocie, ale odmówił współpracy z ówczesnym premierem Davidem Cameronem w toku kampanii.

Wzbudzającemu kontrowersje wizerunkowi Corbyna stratedzy torysów przeciwstawili "silne i stabilne przywództwo w interesie narodowym", którego uosobieniem miała być premier May. To jej nazwisko w stylu kampanii prezydenckich pojawiało się na plakatach, banerach i reklamach, zajmując miejsce zwyczajowo zarezerwowane dla nazwy ugrupowania.

Z każdym dniem kampanii poparcie dla May i Partii Konserwatywnej jednak spadało. Partii Pracy udało się w pierwszej kolejności odzyskać centrowy elektorat, który zdecydował się poprzeć laburzystów wbrew kontrowersji dotyczących Corbyna głównie po to, by stworzyć silną opozycję. A następnie swoim zwiększającym wydatki socjalne programem wyborczym przyciągnął krytyków cięć budżetowych, które w ostatnich latach dotknęły m.in. system edukacji i zdrowia, sieć transportu publicznego, policję oraz samorządy lokalne.

Biorąc pod uwagę wysokie propozycje wydatków, laburzyści musieli zmierzyć się jednak z zarzutami lekkomyślnego składania zobowiązań wydatkowych, a także braku silnych kandydatów na najważniejsze stanowiska w rządzie.

Pomimo zmniejszającej się różnicy w sondażach, May zdecydowała się na kontrowersyjny manifest wyborczy, który zawierał m.in. reformę sposobu finansowania opieki społecznej dla seniorów, potencjalnie otwierając rządowi drogę do zabierania części majątku (liczonego wraz z nieruchomością) po śmierci biorcy świadczeń w celu pokrycia poniesionych wydatków; nazwano to "podatkiem od demencji".

Pod wpływem negatywnego przyjęcia programu przez wyborców szefowa rządu była zmuszona do złagodzenia swej propozycji, osłabiając tym samym swój wizerunek jako "silnego i stabilnego" lidera.

Tymczasem Partia Pracy nabierała wiatru w żagle. Potwierdzając, że nie zamierza próbować powstrzymać Brexitu, a chce zwiększyć wydatki socjalne, odzyskała część swojego robotniczego elektoratu, który w ubiegłym roku zagłosował za wyjściem z UE. Pomimo rekordowej, 37-punktowej przewagi May na początku kampanii, 22 maja, na dwa i pół tygodnia przed wyborami, Corbyn wysunął się na prowadzenie w rankingu osobistej popularności liderów.

Tego samego dnia brytyjską opinią publiczną wstrząsnął jednak zamach terrorystyczny w Manchesterze, w którym zginęły 22 osoby, a 119 zostało rannych. Doprowadziło to do zawieszenia kampanii wyborczej na trzy dni, a po jej wznowieniu do przesunięcia ciężaru kampanii z tematu wyjścia z UE i wydatków socjalnych do kwestii bezpieczeństwa, szczególnie po kolejnym ataku, do którego doszło w Londynie w sobotę.

W tej sferze May, która w latach 2010-2016 była ministrem spraw wewnętrznych, jest postrzegana przez wyborców jako znacznie bardziej kompetentna od Corbyna (42 proc. do 16 proc. według badania ICM), a jej zdecydowana deklaracja walki z ekstremizmem może poprawić notowania jej partii na końcu kampanii. Z drugiej strony kolejne doniesienia o tym, że sprawcy zamachów byli wcześniej znani policji, stawiają pod znakiem zapytania jej skuteczność jako szefowej MSW w obu rządach Camerona.

May jest także zdaniem wyborców lepszą kandydatką na premiera oraz mają oni do niej większe zaufanie, jeśli chodzi o uzyskanie korzystnego wyniku w negocjacjach w sprawie Brexitu. Jest także naturalnym wyborem starszego elektoratu, który w najbardziej zdyscyplinowany sposób chodzi na wybory: wśród osób powyżej 55. roku życia popiera ją ok. 60 proc. Brytyjczyków.

Według sondaży lider Partii Pracy jest wyraźnie preferowany przez wyborców, dla których najważniejszymi tematami są: publiczna służba zdrowia, system edukacji, ochrona interesów rodzin pracujących i ochrona interesów osób starszych. Corbyn może też liczyć na ogromne poparcie - ponad 2/3 - wśród najmłodszych wyborców.

Które z tych tematów i grup wyborców zdecydują o przyszłości Wielkiej Brytanii, będzie wiadomo w piątek rano.

Brytyjskie wybory parlamentarne odbędą się w najbliższy czwartek. Brytyjczycy będą wybierali posłów w 650 okręgach jednomandatowych spośród ponad 3,3 tys. zgłoszonych kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest 46,4 mln obywateli w liczącej 65,1 mln mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 rano czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce) i zostaną zamknięte o godz. 22 (godz. 23 w Polsce), kiedy zostanie przedstawiony również wspólny exit poll dla telewizji BBC, ITV i Sky News.

Pełne wyniki głosowania będą znane w piątek rano.