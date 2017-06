Morawiecki w środę był pytany o komentarz do propozycji, która pojawiła się w ramach prac Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego - by handlu w niedzielę nie zakazywać całkowicie, ale ograniczyć go do kilku godzinźródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: Fot. Patryk Ogorzałek Agencja Gazeta