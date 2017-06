USA: Wiceprezydent Mike Pence oddał hołd Zbigniewowi Brzezińskiemu

Wiceprezydent USA Mike Pence występując podczas uroczystości wręczenia nagród think tanku Atlantic Council oddał hołd zmarłemu niedawno Zbigniewowi Brzezińskiemu. “Był on wielkim człowiekiem i - co ważniejsze - był dobrym człowiekiem" - powiedział Pence.