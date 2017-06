Mówił także, że "prorozwojowy optymizm" w OLT Express skończył się dopiero w lipcu 2012. Na początku lipca zaczęły się też, dodał, problemy z płatnościami w OLT Expres Poland, a związane były z brakiem wpłat od głównego udziałowca, czyli Amber Gold.

Orłowski jest we wtorek przesłuchiwany przez komisję śledczą ds. Amber Gold jako drugi świadek.

Orłowski zeznał, że z właścicielem Amber Gold Marcinem P. widział się około pięć razy. Pytany o jego osobowość, przyznał, że był to człowiek "skryty, ale decyzje podejmował dość szybko".

Mówił, że podczas jednego z tych spotkań zadał Marcinowi P. pytanie, czy ma świadomość, ile pieniędzy będzie potrzeba, by zbudować rynek dla nowej linii lotniczej. "Pan Marcin P. powiedział, że środki na to są" - zaznaczył.

Posłowie pytali, czy świadek nie miał wątpliwości dot. kondycji i natury Amber Gold. Orłowski powiedział, że zakładał, iż "skoro aparat państwa pozwalał na tego typu działalność na rynku polskim, to jest to wszystko zgodne z literą prawa". Przypominał, że na gali Amber Gold prezentowano np., że spółka ma 125 mln euro zysku.

"Skoro poprzednie dane pokazywały, że te zyski były, to moja wiara w tę instytucję była taka, jak wielu innych obywateli" - mówił.

Posłowie pytali zatem Orłowskiego, od kiedy miał świadomość negatywnej medialnej otoczki wobec Amber Gold oraz tego, że z tą firmą jest coś nie tak. "Tuż po ogłoszeniu siatki połączeń zagranicznych OLT Express zaczęły się negatywne informacje na temat Amber Gold" - powiedział świadek.

Zapewniał także, że jego zdaniem pojawienie się OLT Express adresowane było do innego segmentu rynku niż obejmował LOT, więc linie nie były bezpośrednim konkurentem narodowego przewoźnika.

Orłowski był również pytany o rolę pełnioną w ogólnej spółce OLT Express sp. z o.o. (Rafał Orłowski był członkiem zarządu spółki OLT Express Poland). Odpowiadał, że rola ta polegała na udziale we wprowadzaniu rozkładu lotów oraz typowaniu portów lotniczych.

W związku z rolą świadka Marek Suski (PiS) dopytywał o informacje na temat tworzenia siatki połączeń OLT, jakie Orłowski otrzymywał od "Józefa Bąka" (pseudonim wykorzystywany przez Michała Tuska w adresie mailowym). "Od pana Michała Tuska otrzymałem jednego maila, na temat możliwego połączenia do Helsinek" - powiedział świadek.

Świadek pytany był także, jak to się stało, że PPL w pewnym momencie zagroziły, że nie będą obsługiwać samolotów OLT, jeśli nie zostaną uregulowane należności, a mimo to samoloty nadal były obsługiwane. "Zadeklarowaliśmy, że część zobowiązania zostanie spłacona, co nastąpiło, w związku z tym porty zgodziły się na lądowanie samolotów" - zeznał Orłowski.