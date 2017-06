Podwykonawcy zostali przewiezieni do miasta Wana w prowincji Południowy Waziristan - poinformował przedstawiciel tamtejszych władz Muhammad Tahir. Pozostałe okoliczności ich uwolnienia nie są znane.

Pakistańczycy zostali porwani w listopadzie 2016 roku w pobliżu miasta Dera Ismail Khan, na północy kraju, gdy prowadzili prace poszukiwawcze dla Geofizyki Kraków. Pod koniec listopada PGNiG, do którego należy Geofizyka Kraków, potwierdziło, że lokalni podwykonawcy zostali uprowadzeni i poinformowało, że nie ma wśród nich Polaków.

W maju br. w ujawnionym przez bojowników nagraniu wideo porwani podwykonawcy błagali o ocalenie im życia. Na rozpowszechnionym nagraniu widać siedzących na podłodze mężczyzn, obok których stoją dwaj uzbrojeni talibscy bojownicy. "Żyjemy i mamy się dobrze. Apelujemy do naszej firmy, do rządu Pakistanu i do naszych rodzin, aby zagwarantowali jak najszybsze uwolnienie nas. W przeciwnym razie spotka nas taki sam los jak zagranicznego pracownika" - powiedział odczytujący oświadczenie Abdul Khaliq.

Wcześniej Azam Tariq, rzecznik odłamu pakistańskich talibów, twierdzącego, że przetrzymuje sześciu mężczyzn, oznajmił, że nie odzyskają oni wolności, dopóki nie zostaną spełnione ich żądania. Rzecznik nie wyjaśnił jednak, o jakie żądania chodzi.

We wrześniu 2008 roku Piotr Stańczyk, polski inżynier pracujący dla Geofizyki Kraków, został porwany przez pakistańskich talibów niedaleko miasta Atak w północnym Pakistanie. Kilka miesięcy później został stracony.

Przez 60 lat Geofizyka Kraków oferowała usługi sejsmiczne i pomiary otworowe, zajmowała się poszukiwaniami m.in. gazu ziemnego i ropy naftowej. 1 sierpnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o rozwiązaniu spółki Geofizyka Kraków SA., została ona postawiona w stan likwidacji.