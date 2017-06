W sobotnim zamachu zginęło co najmniej siedem osób, a 48 zostało rannych. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. Oświadczenie w tej sprawie zostało opublikowane wieczorem w niedzielę przez związaną z dżihadystami agencję Amak.źródło: PAP

autor zdjęcia: WILL OLIVER