Wcześniej redaktor polityczny telewizji ITV Robert Peston poinformował na Twitterze, że brytyjscy politycy zawieszają na niedzielę ogólnokrajową kampanię wyborczą. Zaznaczył, że w wymiarze lokalnym kampania będzie kontynuowana.

W sobotę wieczorem w stolicy Zjednoczonego Królestwa zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej sześć osób; ok. 50 trafiło do szpitala. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję.