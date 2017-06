6 marca Rada odwołała ze stanowiska ówczesnego prezesa JSW Tomasza Gawlika, delegując na trzy miesiące do pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki szefa Rady Daniela Ozona, który w przeszłości (w latach 2006-2008) był m.in. wiceprezesem JSW oraz dyrektorem jej biura nadzoru właścicielskiego i strategii kapitałowej.

W ciągu minionych trzech miesięcy nie wyłoniono nowego prezesa JSW. W piątek Rada zdecydowała, że Ozon nadal będzie pełnił obowiązki prezesa firmy - od 8 czerwca do 7 września 2017 r. włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania właściwego prezesa zarządu spółki.

Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą z zakresu "doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości". Od 2014 r. współpracuje z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Centralnej. Od 2011 r. był partnerem w funduszu Carlson Private Equity Ltd., a od 2010 r. współwłaścicielem domu brokerskiego Ventus Asset Management. W latach 2008-2011 współpracował z Experior Partner. Od 4 sierpnia 2016 r. jest członkiem rady nadzorczej JSW.

W ciągu ostatnich ponad dwóch lat w zarządzie JSW doszło do wielu zmian personalnych. W lutym 2015 r., po protestach związkowych i strajku, dymisję złożył kierujący spółką od blisko ośmiu lat prezes Jarosław Zagórowski. Zastąpił go związany z grupą JSW Edward Szlęk, który jednak we wrześniu 2015 r. zrezygnował ze stanowiska ze względów zdrowotnych. W grudniu 2015 r. rada nadzorcza powołała na stanowisko Tomasza Gawlika - wcześniej wiceprezesa ds. strategii. W maju 2016 r. wybrano zarząd kolejnej kadencji, z Gawlikiem na czele.

Od marca 2017 r., w związku z odwołaniem Gawlika i jego zastępcy Józefa Pawlinowa, obowiązki prezesa wypełnia Daniel Ozon - pod jego kierownictwem powstaje m.in. nowa strategia spółki, która ma być ogłoszona za kilka tygodni. Gdy w latach 2006-2008 Ozon był związany z JSW, koordynował m.in. projekt włączenia do spółki kopalni Budryk oraz prace nad ówczesną strategią rozwoju JSW.

Grupa JSW zamknęła pierwszy kwartał br. zyskiem netto w wysokości 863 mln zł, wobec 59,5 mln zł straty w tym samym czasie rok temu. Wynik samej JSW był lepszy i wyniósł 955,4 mln zł, wobec 62 mln zł rok wcześniej. Poprawa to efekt wzrostu cen węgla i koksu na światowym rynku oraz restrukturyzacji, w tym przekazania części aktywów produkcyjnych do SRK. Rentowność EBITDA grupy JSW za pierwszy kwartał wyniosła 1 mld 239,7 mln zł, wobec 112 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale br. kopalnie JSW wyprodukowały ok. 4 mln ton węgla - o 340 tys. ton mniej niż w tym samym czasie rok temu – spadek wynika m.in. z przekazania aktywów do SRK. Sprzedano 3,83 mln ton węgla, o 350 tys. ton mniej niż w tym samym okresie 2016 r. Średnia cena węgla wzrosła w pierwszym kwartale – wobec pierwszego kwartału 2016 r. - o 119 proc., w tym cena węgla koksowego o 162,5 proc., a węgla energetycznego o 7,3 proc. Koks zdrożał natomiast o 80,5 proc. (PAP)