"Walizka" to jeden z ważniejszych polskich festiwali, prezentujących małe formy teatralne wystawiane na niewielkich scenach. Jego organizatorem jest Teatr Lalki i Aktora w Łomży.

W tym roku na festiwalu można było obejrzeć 14 spektakli konkursowych wyłonionych z ponad 150 zgłoszeń. Były to teatry m.in. z Polski, Włoch, Izraela, Hiszpanii czy Iranu.

Grand Prix festiwalu jurorzy przyznali rosyjskiemu teatrowi Theatre Karlsson Haus za spektakl "Opowieść o Wani i tajemnicach rosyjskiej duszy". Nagrodę za najlepszą reżyserię, a także scenografię do przedstawienia "Count to One" irańskiego teatru Yase Tamam otrzymała Zahra Sabri. Nagroda za muzykę powędrowała do niemieckiego teatru Cie. Freaks und Fremde za spektakl "Loving the alien".

Przyznano też nagrody aktorskie, które otrzymali: Santa Didżus za rolę w spektaklu "Kasztanka" z Łotewskiego Teatru Lalek, Mikhail Shelomentsev za rolę w spektaklu "Opowieść o Wani i tajemnicach rosyjskiej duszy" rosyjskiego teatru Karlsson Haus oraz Katarina Aulitisova i Lubomir Piktor za role w spektaklu "Pies tułacz" słowackiego teatru Piki.

Festiwal trwał od wtorku. Oprócz przedstawień w bloku festiwalowym, można było obejrzeć kilka przedstawień w bloku imprez towarzyszących. W sumie na całym festiwalu pokazano ponad 20 spektakli teatrów z 11 krajów.

Tytułowa "Walizka" jest symbolem małych form, które można łatwo zagrać niemal w każdych warunkach. Teatr "w walizce" ma nawiązywać do tzw. teatrów wędrujących, które swoje przedstawienia wystawiały nie na scenie, a np. na miejskich rynkach. To też nawiązanie do tradycji teatru jarmarcznego. (PAP)