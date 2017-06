Premier podkreśliła, że jest zszokowana kolejnymi informacjami dotyczącymi wyników ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej.

"Ci, którzy mówili, że polskie państwo zadziałało i się sprawdziło, powinni dzisiaj przeprosić. Nie zadziałało i się nie sprawdziło wtedy, kiedy rząd Platformy i PSL-u miał obowiązek dochować staranności do tego, by ci wszyscy, którzy polegli pod Smoleńskiem, zostali z honorami, godnie pochowani" - powiedziała.

"Polskie państwo musi zadośćuczynić tym, którzy zginęli pod Smoleńskiem i my to robimy. To jest niezwykle bolesny proces i wierzę w to głęboko, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że katastrofa smoleńska jest wyjaśniona, że wreszcie wiemy, co się wydarzyło, że będą wszystkie ofiary uhonorowane. Jesteśmy im to winni po prostu" - podkreśliła szefowa rządu. (PAP)