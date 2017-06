Polska została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019. W piątek, w tajnym głosowaniu w Zgromadzeniu Ogólnym nasz kraj uzyskał 190 głosów poparcia; dwa państwa wstrzymały się od głosu.

W przesłanym PAP komunikacie MSZ do wyboru Polski odniósł się szef polskiej dyplomacji. Jak podkreślił, wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ to "zwieńczenie kilkuletnich starań polskiego rządu".

"To duże zwycięstwo polskiej dyplomacji i ważny sukces w naszej polityce zagranicznej" – ocenił minister, cytowany w komunikacie. Zaznaczył, że wynik piątkowego głosowania stanowi ponadto "potwierdzenie, że podmiotowa polityka zagraniczna przynosi sukcesy". "Zaczynamy działać globalnie, nie boimy się poważnych wyzwań" – dodał Waszczykowski.

MSZ przypomniało, że w piątek Polska została po raz szósty wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, uzyskała 190 głosów.

Resort spraw zagranicznych ocenił, że tak wysoki wynik świadczy o uznaniu wkładu Polski w utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zaufaniu, jakim darzy Polskę społeczność międzynarodowa. Kampania na rzecz niestałego członkostwa Polski - podkreślił MSZ - została oficjalnie zainaugurowana przez prezydenta Andrzeja Dudę i ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego 16 września 2016 roku.

W czasie kampanii na rzecz niestałego członkostwa w RB ONZ - zaznaczył resort - Polska promowała się jako państwo wierne uniwersalnym wartościom, takim jak wolność, przestrzeganie prawa międzynarodowego i poszanowanie praw człowieka.

"Tłumaczyliśmy, że jesteśmy państwem, które od lat przyczynia się do stabilności międzynarodowej. Nie jesteśmy tylko konsumentem, ale też dostarczycielem bezpieczeństwa" – zapewnił minister Waszczykowski.

"Chcemy m.in. angażować się w rozwiązywanie problemów kontynentu afrykańskiego. Oczywiście pozostaniemy także aktywni w sprawach związanych z naszym bezpośrednim sąsiedztwem, w szczególności z sytuacją na Ukrainie – zaznaczył szef MSZ.

Dodał przy tym, że Polska swoje członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa chce wykorzystać do zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej na problemy o charakterze globalnym, które uznaje za najbardziej istotne dla zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. "Mam tu na myśli szczególnie terroryzm, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad prawa międzynarodowego" – wymienił Waszczykowski.

Jak zauważył, kontakty nawiązane w czasie kampanii same w sobie stanowią duży kapitał. "Wiele państw motywowało poparcie dla naszej kandydatury tym, że mamy doskonałe relacje dwustronne. Kampania przyniosła również wzmocnienie naszych relacji politycznych z państwami znacznie oddalonymi od Polski. Wierzę, że te relacje przyniosą w najbliższej przyszłości ożywienie wymiany gospodarczej – zapowiedział Waszczykowski.

Polska rozpocznie swoją dwuletnią kadencję w RB ONZ 1 stycznia 2018 r. Razem z Polską - na kadencję 2018-2019 - wybrane zostały: Kuwejt, Gwinea Równikowa, Peru i Wybrzeże Kości Słoniowej. W wyborach uzupełniających do grupy Europy Zachodniej wybrana została Holandia, która zastąpi Włochy i będzie sprawować mandat niestałego członka RB ONZ w 2018 r. (PAP)