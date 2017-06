Radosław Witkowski oświadczył, że wydany w czwartek komunikat resortu obrony narodowej to "próba odwrócenia uwagi od decyzji ministra Antoniego Macierewicza o nieorganizowaniu, wbrew wcześniejszym publicznym deklaracjom, Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2017 w Radomiu".

Resort oświadczył, że jest gotów współorganizować pokazy w Radomiu. "W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi rzekomego wycofania się Ministra Obrony Narodowej oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizowania międzynarodowych pokazów lotniczych w 2017 roku w Radomiu wyjaśniamy, że zarówno MON jak i Wojsko Polskie były i w dalszym ciągu są gotowe współorganizować to przedsięwzięcie" - napisała rzeczniczka prasowa MON mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz.

Dodała, że w ramach przygotowywanych na sierpień 2017 r. pokazów lotniczych strona wojskowa planuje zorganizować również dużą wystawę sprzętu wojskowego, w tym m.in. samolotów, śmigłowców, czołgów, pojazdów opancerzonych oraz innego uzbrojenia.

Według MON Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych ograniczyło program pokazów lotniczych do jednego dnia "na prośbę Pana Radosława Witkowskiego, Prezydenta Miasta Radomia". Resort zapewnił, że DGRSZ przekazało na posiedzenie rady miasta, które odbyło się w czwartek, "wszelkie niezbędne materiały dotyczące programu pokazów – w formule jednodniowej, o którą zabiegał Prezydent Radomia".

W piątek prezydent Radomia odwołał się do słów szefa MON z października ub. roku. Antoni Macierewicz stwierdził wówczas, że Radom to "źródło, miejsce, w którym od lat odbywały się pokazy lotnicze". "Chciałem jednoznacznie powiedzieć, że oczywiście w roku 2017, jak zawsze, tu właśnie, w Radomiu, a nie gdzie indziej, bo to jest miasto, które to wielkie przedsięwzięcie zaczęło realizować i będzie realizowało zawsze, odbędą się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show" - mówił szef MON.

Witkowski zapewnił, że wie o "gotowości wojska do organizacji skromnych pokazów". Przypomniał zarazem, że od początku władze miasta zabiegały o zorganizowanie w 2017 r. Air Show – jednej z największych międzynarodowych imprez lotniczych w Europie, które odbywają się w Radomiu co dwa lata. W poprzedniej edycji, w 2015 r., przez dwa dni podniebne ewolucje obserwowało ok. 180 tys. osób. W sumie w imprezie wzięło udział ok. 260 samolotów i śmigłowców z Polski i 19 innych państw.

Wcześniej Witkowski mówił, że w dbałości o markę Air Show miastu zależy na utrzymaniu wysokiego poziomu dwudniowej imprezy, związanego m.in. z uczestnictwem w niej wielu zagranicznych gości.

Zdaniem prezydenta oświadczenie MON odnosi się wyłącznie do organizacji jednodniowego pokazu lotniczego z udziałem polskich maszyn, który w trakcie rozmów z miastem został przedstawiony przez stronę wojskową jako alternatywa dla Air Show 2017.

Witkowski oświadczył, że miasto było i jest gotowe do współorganizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2017 w dotychczasowej formule, zgodnie z przedstawionym przez stronę wojskową projektem porozumienia, z którego wycofało się Ministerstwo Obrony Narodowej. "Jeśli skromne pokazy w 2017 roku miałyby być wstępem do wielkich Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2018, to miasto jest gotowe do współpracy z wojskiem" - zaznaczył prezydent Radomia, odnosząc się do piątkowego komunikatu MON.

W czwartek na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu prezydent Radomia, powołując się na pismo z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, poinformował, że wojsko podjęło decyzję o zorganizowaniu w tym roku w Radomiu jednodniowych pokazów zamiast tradycyjnie dwudniowej imprezy o charakterze międzynarodowym.

W przyjętym na sesji stanowisku stwierdzono m.in., że w "trosce o światową rangę pokazów lotniczych w Radomiu oraz o wizerunek miasta, radni Rady Miejskiej w Radomiu uznają, że jednodniowe pokazy lotnicze w formie proponowanej przez stronę wojskową nie odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców i pasjonatów lotnictwa". Jednocześnie jednak Rada Miejska zadeklarowała wolę dalszej współpracy na rzecz organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu w 2018 r.

Od wielu miesięcy władze miasta prowadziły z wojskiem rozmowy na temat Air Show. W październiku 2016 r. szef MON Antoni Macierewicz podczas wizyty w Radomiu zapewniał, że Air Show odbędzie się w tym mieście w 2017 r. W grudniu wojsko poinformowało, że impreza zostanie przeniesiona na 2018 rok i uświetni obchody 100-lecia polskiego lotnictwa. Pod koniec ub. roku pojawił się pomysł zorganizowania jednodniowych pokazów. Lokalni politycy PiS mówili jednak, że obietnica szefa MON jest aktualna i w Radomiu odbędzie się Air Show.

Air Show w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju. Od 2003 r. pokazy odbywają się co dwa lata. Ostatnio imprezę zorganizowano w sierpniu 2015 r. Pokazy obejrzało wtedy ok. 180 tys. osób. W sumie w imprezie wzięło udział ok. 260 samolotów i śmigłowców z Polski i 19 innych państw.

Pierwsze Air Show zorganizowano w 1991 r. w Poznaniu, potem pokazy odbywały się w Gdyni, Bydgoszczy i Dęblinie. Od 2000 r. Air Show odbywa się na radomskim lotnisku.(PAP)