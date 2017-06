W ub.r. pierwszy raz liczba urodzeń spadła poniżej miliona, co przy jednoczesnym odnotowaniu ponad 1,3 mln zgonów złożyło się na największy roczny spadek populacji. Według rządowych danych 976 979 dzieci urodzonych w 2016 r. oznaczało wynik niższy o 28 698 niż rok wcześniej oraz najniższą wartość od 1899 r., gdy rozpoczęto oficjalne zbieranie tych statystyk. Liczba zgonów osiągnęła najwyższy poziom od czasów zakończenia wojny. To z kolei przełożyło się na kolejny niechlubny rekord, tym razem dotyczący spadku populacji o 330 786 osób - poinformowało ministerstwo zdrowia.

Według najnowszych danych obecny wskaźnik przyrostu naturalnego pozostaje na niższym poziomie (1,44, o 0,01 mniej niż rok wcześniej) niż założenia rządu premiera Shinzo Abego zalecające podniesienie dzietności do 1,8 do końca marca 2026 r. Władze nie chcą dopuścić, by populacja kraju spadła poniżej 100 mln do 2060 r. Naukowcy twierdzą, że aby uniknąć "zaniku" całego narodu, współczynnik urodzeń musi osiągnąć poziom 2,07.

Przedstawiciele organizacji propagujących macierzyństwo przekonują, że jednym z podstawowych celów jest pokonanie obaw młodych Japończyków przed utrudnieniami wynikającymi z posiadania dzieci. "Ponad 70 proc. osób sądzi, że Japonia nie idzie do przodu, by ułatwiać rodzenie i wychowywanie dzieci" - mówi przedstawiciel organizacji promującej posiadanie drugiego dziecka Kai Akiyama.

Rzecznik gabinetu premiera Yoshihide Suga oświadczył w piątek, że rząd zwiększy wsparcie związane z wychowywaniem dzieci, by osiągnąć odpowiedni współczynnik urodzeń. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z narastającym problemem ma być według jego zapewnień poprawa niestabilnej sytuacji finansowej wśród pracowników dorywczych.

Agencja Kyodo przypomina, że w czasach demograficznego wyżu w latach 70. ubiegłego wieku rocznie w Japonii rodziło się ponad 2 mln dzieci. Liczba ta spadała z roku na roku, w 1984 r. poniżej 1,5 mln, a w 2005 r. poniżej 1,1 mln.

Rafał Tomański (PAP)